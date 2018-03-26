Создать в зоне евро антикризисный фон предложила в понедельник в Берлине глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Эта идея с прошлого года обсуждается чиновниками ЕС.
Совет Лагард: фонд на "чёрный день"
Совет Лагард: фонд на "чёрный день"
Лагард отметила, что в последнее время в мире экономики наметился подъём, но предупредила об угрозах, которые связаны с "брекситом", ростом популизма и все более громкими призывами к протекционизму. По мнению главы МВФ, новый кризис в ЕС в будущем неизбежен, а создание общего фонда поможет странам еврозоны пережить трудные времена.
Отчисление в общую кассу должны проводиться регулярно, пока у стран будут на это средства. А в случае необходимости они смогут воспользоваться накоплениями для преодоления кризиса.