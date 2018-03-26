"Сигнализация в "Зимней вишне" не работала"

Жители Кемерово несут цветы и игрушки на площадку перед торговым центром "Зимняя вишня", где в воскресенье развернулась трагедия. В огне пожара вместе со взрослыми осталось много детей, и, оплакивая погибших, люди задаются вопросом о том, как могло произойти такое. Те, кому удалось спастись, рассказывают: