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Пожар в Кемерове: число погибших выросло до 53

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Пожар в Кемерове: число погибших выросло до 53

Пожар в Кемерове: число погибших выросло до 53
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По последним данным, в пожаре в кемеровском торговом центре погибли свыше 50 человек, тела 19 из них направлены на опознание. Пропавшими без вести числятся 16 человек. Эти сведения сообщило российское МЧС. Большинство погибших - дети.

По словам главы ведомства, пока ни одна из жертв пожара не опознана. Возгорание торговом центре "Зимняя вишня", находящемся в столице Кузбасса, произошло около полудня в воскресенье на четвертом, последнем, этаже торгового центра. Огонь охватил 1,5 тыс. кв. м.

Спустя несколько часов внутри здания произошли обрушения перекрытий между третьим и четвертым этажами.

Имеется информация, что пожарные не смогли еще добраться до одного из трех кинотеатров, находящихся в торговом центре.

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