«Турки любят покупать такое жильё ради инвестиций», - говорит греческий риелтор Селка Тюрк, показывая одну из многих пустующих квартир в Афинах. Она ссылается на программу «Золотая виза», которая позволяет получить вид на жительство в ЕС при покупке недвижимости.
"Убежище" в обмен на инвестиции
"Убежище" в обмен на инвестиции
По словам Селки Тюрк, агентства столкнулись со значительным ростом количества заказов в последние шесть месяцев. Интерес к инвестициям в Греции проявляют турки.
Эти ощущения подтверждает Министерство миграционной политики. Согласно официальным данным, в прошлом году было выдано почти в полтора раза больше «Золотых виз», чем в 2016. Этот рост обеспечили выходцы из Турции, которые используют инвестиции, чтобы бежать в Европу.
Эксперт по вопросам миграции Вассилис Пападопулос говорит о новом типе беженцев: это могут быть преподаватели вузов, судьи, которые опасаются преследований на родине, в Турции.
За время с 2014 «Золотые визы» получили более четырёх тысяч человек. Чаще всего программой пользовались китайцы и россияне. Турки пока на третьем месте.