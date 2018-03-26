Попасть на чемпионат мира по футболу в России ещё не поздно для любого игрока - главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не скрывает, что его выбор будет зависеть и от результатов товарищеского матча со сборной Италии на лондонском стадионе Уэмбли во вторник. Свой шанс получит голкипер "Стоук Сити" Джек Батленд - он займет место в воротах, которые в предыдущий игре с голландцами защищал Джордан Пикфорд из "Эвертона".
Товарищеские матчи в преддверии ЧМ-2018
Товарищеские матчи в преддверии ЧМ-2018
Болельщики предвкушают встречу сборных Германии и Бразилии. Они уверенно занимают место в пятёрке сильнейших в мире, а в отборочном цикле к Мундиалю были лучшими. Немецкие футболисты выиграли все 10 матчей , у Бразилии - лишь одно поражение в 18 матчах. Команда уверенно выиграла отбор в Южной Америке и полна решимости взять реванш за разгромное поражение на домашнем чемпионате 2014 года, когда она проиграла немцам 1:7.
В минувшую пятницу бразильцы со счётом 3:0 одержали победу в товарищеском матче над сборной России, которая во вторник встретится с французами в Санкт-Петербурге. Бельгия сыграет с Саудовской Аравией, Египет - с Грецией, а Португалия - с Нидерландами.