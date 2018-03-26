Товарищеские матчи в преддверии ЧМ-2018

Попасть на чемпионат мира по футболу в России ещё не поздно для любого игрока - главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не скрывает, что его выбор будет зависеть и от результатов товарищеского матча со сборной Италии на лондонском стадионе Уэмбли во вторник. Свой шанс получит голкипер "Стоук Сити" Джек Батленд - он займет место в воротах, которые в предыдущий игре с голландцами защищал Джордан Пикфорд из "Эвертона".