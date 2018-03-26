Крупнейший в мире круизный лайнер отправился в свое первое плавание. "Симфония морей" взяла курс на Малагу, где на борт вскоре взойдут пассажиры.
Первое плавание "Симфонии морей"
Первое плавание "Симфонии морей"
"Симфония морей" была построена по заказу американского туроператора Royal Caribbean. И это самый большой лайнер за всю историю судоходства: его длина составляет 362 метра, а высота - 70 метров. Только экипаж будет насчитывать более 2 тысяч человек.
Всего же лайнер сможет принять на борт 6800 туристов.
Открытый аквапарк с горкой с 10-этажный дом, кинотеатр, гигантский танцпол. Вот лишь малая часть развлечений, которые будут ждать пассажиров на "Симфонии морей".
Отплытие в первый круз по Средиземному морю запланировано 7 апреля.