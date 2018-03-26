Срочная новость

Срочная новость

Франция

Первое плавание "Симфонии морей"

Сейчас воспроизводится:

Первое плавание "Симфонии морей"

Первое плавание "Симфонии морей"
© Copyright :
REUTERS
Размер текста Aa Aa

Крупнейший в мире круизный лайнер отправился в свое первое плавание. "Симфония морей" взяла курс на Малагу, где на борт вскоре взойдут пассажиры.

"Симфония морей" была построена по заказу американского туроператора Royal Caribbean. И это самый большой лайнер за всю историю судоходства: его длина составляет 362 метра, а высота - 70 метров. Только экипаж будет насчитывать более 2 тысяч человек.

Всего же лайнер сможет принять на борт 6800 туристов.

Открытый аквапарк с горкой с 10-этажный дом, кинотеатр, гигантский танцпол. Вот лишь малая часть развлечений, которые будут ждать пассажиров на "Симфонии морей".

Отплытие в первый круз по Средиземному морю запланировано 7 апреля.