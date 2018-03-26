Будет ещё больше зла, безумия, веселья и всего того, что сопутствует подростковой романтике, развивающеся на фоне столкновения с новыми видами нечисти. Так, во всяком случае, аннонсировал будущий сезон сериала «Очень странные дела» продюсер Шон Леви.
"Очень странные дела" продолжатся в 2019
"Очень странные дела" продолжатся в 2019
Восемь новых серий должны выйти на экраны не раньше 2019 г. О продлении сериала ранее официально объявил Netflix, — актёры восприняли это как кредит доверия. По словам исполнителя одной из главных ролей Чарли Хитона, «это даёт уверенность в том, что они действительно хотят поддерживать шоу так же, как они делали и раньше».
«Очень странные дела» были удостоены ряда престижных наград в американской киноиндустрии. Сериал номинировали на «Золотой глобус» и «Эмми».