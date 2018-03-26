Конструктивно, но без конкретных решений. Так охарактеризовали саммит Турция-ЕС его участники. На встречу в болгарской Варне, прибыли председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава Евросовета Дональд Туск и турецкий лидер Тайип Эрдоган. Стороны так и не пришли к компромиссу по ситуации на Кипре и в Сирии. Между тем и с этими вопросами Туск связывает продвижение переговоров Анкары по вступлению Турции в ЕС.
Саммит Турция-ЕС
Саммит Турция-ЕС
Глава Евросовета Дональд Туск: "Мы приветствуем прогресс, достигнутый в последние месяцы в отношениях между рядом стран ЕС и Турцией. Но мы по-прежнему серьезно обеспокоены действиями Турции в Восточном Средиземноморье, Эгейском море, а также задержанием граждан ЕС."
Речь, в частности, идет о военной операции, которую Анкара проводит на севере Сирии, и ситуации в Эгейском море, где турецкие корабли препятствуют добыче газа на шельфе Кипра. Президент Турции Эрдоган в свою очередь заявил, что надеется на преодоление полосы напряженности с ЕС:
"Турция и Евросоюз - стратегические партнеры на долгосрочную перспективу. Европа добивается лидерства на мировой арене... Оставлять Турцию за рамками процесса расширения ЕС будет серьезной ошибкой."
Эрдоган отметил, что Анкара ожидает от ЕС либерализации визового режима, обновления таможенного союза и поддержки, а не критики со стороны сообщества в вопросах борьбы с терроризмом. Напомнил Эрдоган и об ожидании от ЕС следующего транша обещанной помощи для контроля за миграцией.