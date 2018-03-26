ЕС пытается сохранить диалог с Турцией

Евросоюзу все труднее поддерживать приемлемые отношения с Турцией Эрдогана. Многие в ЕС считают режим в Анкаре откровенно авторитарным. Тем не менее, Брюссель не хочет раз и навсегда отказаться от такого важного партнера, несмотря на нарушения прав человека и свободы прессы. Турция держит золотую акцию в своих отношениях с ЕС.

"Европа должна построить свое участие в приеме беженцев таким образом, чтобы в управлении миграционным кризисом не зависеть от персонажей, подобных Эрдогану, - говорит член Европарламента, бельгиец Филипп Ламбертс. - Конечно, это требует политического мужества, но речь идет о нашей стратегической независимости от Турции ".

Эрдоган хочет получить у ЕС больше денег для содержания сирийских беженцев, углубить таможенный союз и добиться безвизового обмена. Евросоюзу нужна его помощь в сдерживании потока мигрантов. Но идти на дальнейшее сближение ЕС не собирается.

Вот мнение Седы Гюркан политического аналитика Свободного Брюссельского университета:

"Если Турция не возобновит процесс реформ, то она не сможет соответствовать критериям вступления в ЕС. Отношения будут развиваться как некое партнерство и будут строиться на общих интересах и стратегических приоритетах. На самом деле Брюссель видит в Турции скорее важного стратегического соседа или ключевого партнера, чем кандидата в ЕС".

ЕС намерен предоставить Турции еще 3 млрд евро, второй транш в соответствии с соглашением, подписанным в марте прошлого года. Анкаре это важно для поддержания своей экономики.

Филипп Ламбертс считает, что это важный мотив:

"Турция неважно себя чувствует экономически, и поэтому ей нужен выход. Совершенно ясно, что ухудшение отношений с Европой вредит ей, поэтому экономически Эрдогану нужна Европа, а Европе нужна Турция".

Но военные операции Турции в Сирии, особенно наступление в Африне, и покупка российской системы ПРО напрягли отношения с союзниками и вызвали критику со стороны ЕС.

В пятницу 75 членов Европарламента в открытом письме предложили европейским лидерам потребовать от Эрдогана соблюдения демократических норм и прав человека. По словам премьер-министра председательствующей в ЕС Болгарии Бойко Борисова, встреча в Варне - это один из последних шансов сохранить диалог с Турцией.