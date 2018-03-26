Конструктивно, но без конкретных решений. Так охарактеризовали саммит Турция-ЕС его участники. На встречу в болгарской Варне, прибыли председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава Евросовета Дональд Туск и турецкий лидер Тайип Эрдоган. Стороны так и не пришли к компромиссу по ситуации на Кипре и в Сирии. Между тем и с этими вопросами Туск связывает продвижение переговоров Анкары по вступлению Турции в ЕС.