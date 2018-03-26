В Египте проходят президентские выборы. В бюллетенях два имени. Первый и главный кандидат — Абдель Фаттах ас-Сиси, действующий руководитель государства, которому все опросы пророчат переизбрание.
"Если не ас-Сиси, то кто?"
"Если не ас-Сиси, то кто?"
Конкуренцию ему должен составить лидер партии «Завтра» Муса Мустафа Муса. Он известен как один из наиболее верных давних сторонников ас-Сиси, оппозиционеры называют его «марионеточным кандидатом». Сам он говорит, что защищает демократию и не даёт этим выборать остаться безальтернативными
Главной интригой остаётся явка. Наблюдатели отмечают, что не видели очередей у избирательных участков в столице, как на прошлых выборах. Впрочем, голосование продлится ещё два дня и завершится лишь в среду вечером.
Противники ас-Сиси призывали бойкотировать голосование. Они обвиняют власти в давлении на потенциальных оппонентов главы государства, которые в итоге отказались от участия в президентской гонке.