Венесуэла - Колумбия

Ежедневно из Венесуэлы в Кукуту приходят до 45 тысяч мигрантов. Это основной пограничный переход и последняя надежда для многих венесуэльцев, спасающихся от разрушающейся экономики, с серьезной нехваткой продовольствия и медикаментов. Четыре миллиона человек уже покинули Венесуэлу, население которой составляло 30 миллионов.

Рассказывают жители Венесуэлы:

“Там нет еды, ничего нельзя найти. Лекарств нет. Нам пришлось приехать сюда, чтобы сделать прививку ребенку”.

“В моем доме электричество дают на два часа в день. Вода – от одного до трех часов каждые два дня, газа вообще нет”.

“Для нас большая проблема покормить каждого члена нашей семьи хотя бы раз в день”.

“Невозможно прожить на зарплату в 700-1000 боливаров в месяц и даже на два миллиона боливаров за две недели. На это нельзя прожить”.

Back from the ground zero of #Venezuelan #exodus, border town of #cucuta, #colombia. The Venezuelan crisis is deepening. The #economic disaster and political #authoritarian turn have lead to a humanitarian crisis – my view https://t.co/gI3P13AN5g pic.twitter.com/A5AXHOdqVq