Венесуэла - Колумбия

Международный мост Симона Боливара стал символом массового исхода из Венесуэлы, а также трудностей, с которыми сталкивается Колумбия, пытаясь справиться с беспрецедентным гуманитарным кризисом.

Ежедневно из Венесуэлы в Кукуту приходят до 45 тысяч мигрантов. Это основной пограничный переход и последняя надежда для многих венесуэльцев, спасающихся от разрушающейся экономики, с серьезной нехваткой продовольствия и медикаментов. Четыре миллиона человек уже покинули Венесуэлу, население которой составляло 30 миллионов.

Рассказывают жители Венесуэлы:

“Там нет еды, ничего нельзя найти. Лекарств нет. Нам пришлось приехать сюда, чтобы сделать прививку ребенку”.

“В моем доме электричество дают на два часа в день. Вода – от одного до трех часов каждые два дня, газа вообще нет”.

“Для нас большая проблема покормить каждого члена нашей семьи хотя бы раз в день”.

“Невозможно прожить на зарплату в 700-1000 боливаров в месяц и даже на два миллиона боливаров за две недели. На это нельзя прожить”.

Back from the ground zero of #Venezuelan #exodus, border town of #cucuta, #colombia. The Venezuelan crisis is deepening. The #economic disaster and political #authoritarian turn have lead to a humanitarian crisis – my view https://t.co/gI3P13AN5g pic.twitter.com/A5AXHOdqVq — Monica Pinna (@_MonicaPinna) 19 mars 2018

Экономика Венесуэлы уже пятый год находится в рецессии. Критики обвиняют правительство в некомпетентности и коррупции. В прошлом году инфляция составила более двух тысяч шестисот процентов, а в этом году, по прогнозам МВФ, достигнет тринадцати тысяч. Крах местной валюты подтолкнул президента Николаса Мадуро, который рассчитывает на переизбрание в апреле, провести “повторную деноминацию” боливара, убрав с банкнот три нуля. Минимальная зарплата будет равна примерно 1300 боливарам вместо миллиона трехсот. Однако эквивалент останется прежним – всего 6 долларов в месяц. Колумбия предлагает более безопасную альтернативу.

“Здесь все дешевле, и вы можете найти, что угодно. Вы можете купить майонез, туалетную бумагу. А там нет даже элементарного – туалетной бумаги и салфеток. Как такое возможно, чтобы литр бензина стоил 1 боливар, а литр воды – 5 тысяч?”, – говорит житель Венесуэлы.

Большинство венесуэльцев на этом мосту – челночники. Они пересекают границу из стороны в сторону каждый день, неделю или месяц. Зарабатывают, как только могут – начиная от продажи волос до услуг по извозу на колясках. Отчаяние сливается с творчеством.

Моника Пинна, журналист:

“Это символ экономики свободного падения, когда сумка, сделанная из боливаров, стоит больше, чем сами банкноты”.

На банковские купюры, используемые для изготовления одной из таких сумок, можно купить лишь пакет соли в Венесуэле. Зато сумка, проданная в Колумбии, может обеспечить семью из трех человек продуктами питания на неделю.

“Мы начали делать сердечки, самолеты из банкнот. Для меня это искусство, потому что на самом деле на эти деньги я ничего не могу купить в Венесуэле. Что бы вы ни покупали, вам нужно огромное количество этих денег”, – говорит житель Венесуэлы.

Общее число венесуэльцев, поселившихся в Колумбии, оценивается более чем в миллион. У них нет статуса беженца, но они могут подавать заявки на его получение. Намерены ли они жить в Колумбии или собираются использовать ее в качестве трамплина в другие страны, сначала они должны получить разрешение на проживание.

“Чтобы иметь доступ в Колумбию, им нужен паспорт. Есть люди, которым ранее удалось получить карточку пограничной мобильности, которая является временным разрешением. Кроме того, около года назад Колумбия ввела специальное разрешение на постоянное проживание – это другой способ регуляризации положения для тех, кто уже находится в Колумбии. Чтобы получить его, нужно регулярно въезжать в Колумбию. Для этого нужны отметки в паспорте”.

Но в соответствии с более строгой миграционной политикой, объявленной президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, карточки пограничной мобильности больше не выдаются. Это был наиболее часто используемый документ для венесуэльцев с небольшими доходами, таких как продавцы. А паспорт получить сложно.

“Вы не можете получить паспорт. Вы можете его получить только, если заплатите. Он стоит 10 миллионов боливаров, а зарплата составляет 400-500 тысяч боливаров. То есть с зарплтой в полмиллиона боливаров в месяц нужно отдать больше годовой зарплаты, чтобы заплатить десять миллионов за паспорт”, – говорит житель Венесуэлы.

Без паспортов и разрешений на работу тысячи венесуэльцев, которые не имеют достойной работы в своей стране, вынуждены попрошайничать, выстраиваясь в Кукуте в очереди за едой и другой благотворительной помощью. Эта организация, поддерживаемая католической церковью, ежедневно раздает более тысячи бесплатных блюд. Ради этого некоторые каждый день приходят сюда по мосту.

“Ситуация ужасна. Мы приходим сюда, потому что в Сан-Кристобале нет еды. Я работал в ратуше Сан-Кристобаля, но денег не хватало даже на то, чтобы поесть”, – говорит житель Венесуэлы.

Многие готовы на любую работу, чтобы отправить хоть какие-то деньги домой. Родные люди вынуждены жить вдали друг от друга.

“Венесуэла – это моя печаль. Я оставил там троих детей и приехал сюда, чтобы найти работу и отправить им деньги. Я не могу привезти их сюда. Им негде будет жить. Они же не могут жить на улице”, – говорит жительница Венесуэлы.

журналист:

“А где вы будете сегодня ночевать?”

“Я не знаю, возможно, на улице, где получится”.

Потоки исхода из Венесуэлы направлены в исторически неустойчивый регион Северный Сантандер. Вооруженные группы по-прежнему контролируют огромные площади, несмотря на мирное соглашение с группировкой ФАРК, которое в 2016 году официально положило конец 52 годам боевых действий. Многие колумбийцы, покинувшие свои дома в ходе внутреннего конфликта, оказались здесь, в самых бедных кварталах в окрестностях Кукуты.

В десяти беднейших пригородах Кукуты с августа прошлого года число венесуэльских мигрантов выросло с нуля до 3 тысяч человек. Миссионеры братства святого Карла, которые здесь работают, говорят, что венесуэльские мигранты находятся под угрозой.

Отец Франческо Бортиньон:

“Этот массовый поток венесуэльцев, многие из которых являются очень профессиональными работниками, представляет собой возможность наживы для тех, кто их использует, – им платят вдвое меньше, а то и не платят вообще. Их нанимают для тяжелой работы на плантациях – по сбору кофе, или еще более тяжелой и опасной работы по сбору листьев коки”.

Столкнувшись с крупным миграционным кризисом, Колумбия обратилась за международной поддержкой. Комиссар ЕС по гуманитарной помощи Христос Стилианидис встретился с президентом Сантосом и посетил Кукуту, чтобы определить наилучшие способы оказания поддержки. Было решено выделить дополнительно 31 миллион евро для Латинской Америки. Из них 2 миллиона – Венесуэле и 6 миллионов – Колумбии.

Христос Стилианидис, комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи:

“Для колумбийских властей огромная проблема заключается в том, чтобы справиться с этой беспрецедентной ситуацией, поскольку они, конечно же, сталкиваются также и с внутренними проблемами – в отношении процесса примирения и мирного процесса. Поэтому наша гуманитарная помощь идет в двух направлениях – в Венесуэлу и в Колумбию. Что касается Венесуэлы, то там мы пытаемся найти способы обеспечить людей лекарствами и организовать проекты для борьбы с острым недоеданием”.

Международные гуманитарные организации сотрудничают с правительством Колумбии в целях расширения возможностей по открытию приютов, чтобы сделать мигрантов менее уязвимыми. Однако президента Колумбии Сантоса все же критикуют за его более строгую миграционную политику. Руководитель миграционного центра Братства святого Карла считает, что такая политика может привести к увеличению количества нелегалов.

Уиллинтон Муньос Сиерра, Миграционный центр Scalabrini:

“Меры, принятые правительством, соответствуют дипломатическому закрытию границы. Теперь, когда эти меры требуют, чтобы у венесуэльцев был паспорт или специальное разрешение для въезда, все становится более сложным. Альтернатива для мигрантов заключается в том, чтобы пойти незаконными путями. А их, как все знают, контролируют преступные группы, что делает мигрантов еще менее защищенными”.

Согласно официальной статистике, число венесуэльцев, прибывающих на территорию Колумбии, с февраля сократилось более чем на 30%. В то же время почти 1500 из них были возвращены на границу или, как говорят мигранты,“депортированы”. Этот молодой человек – один из них. Он вынужден жить на улице, несмотря на наличие паспорта.

“Как гражданин Венесуэлы, когда я приезжаю в другую страну, я знаю, что есть законы, которые необходимо соблюдать. Я работаю и ищу законный способ зарабатывать себе на жизнь. Вы не должны выселять меня или отнимать мой товар, как это бывает. В Венесуэле шесть миллионов колумбийцев, которые зарабатывают на жизнь и у них все идет хорошо. А я приезжаю сюда, и меня хотят выгнать. Почему? Где справедливость? Чего хотел Боливар? Единой нации. А в Колумбии существует ксенофобия. Ксенофобия по отношению к нам, венесуэльцам”, – говорит житель Венесуэлы.

Кукута напоминает город, пострадавший от стихийного бедствия. Но его очаг находится в Венесуэле, у него социально-экономические и политические корни. И у людей просто нет выбора.