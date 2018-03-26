Китай обвиняет США в нарушении правил ВТО по интеллектуальной собственности. По мнению Пекина, введение американских тарифов идет в разрез с правилами организации. В понедельник представитель КНР в ВТО Чжан Сянчэнь заявил, что члены ВТО "должны все вместе удержать дикого зверя в клетке существующих правил".
Китай просит "удержать дикого зверя в клетке"
Китай просит "удержать дикого зверя в клетке"
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила, что китайские власти не заинтересованы в усилении трений с Вашингтоном в области двусторонних торгово-экономических отношений и готовы к проведению переговоров по соответствующим вопросам. "Для конструктивного диалога Пекина и Вашингтона по-прежнему существуют необходимые условия. Мы держим для этого двери открытыми", — сказала она.
На днях президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который предполагает введение комплекса мер, направленных против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина.
В понедельник Китай, по данным газеты Financial Times, предложил увеличить объем закупок американских полупроводников для сокращения торгового профицита.
Экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс говорит: "Очень важно, чтобы Китай и Европа настаивали на соблюдении правил и процессов ВТО. У нас есть глобальные правила, мы тратим время на переговоры, на одобрение этих соглашений. США не могут в одностороннем порядке действовать против этих правил".
В ответ на меморандум Трампа министерство коммерции Китая опубликовало список из 128 товаров, импортируемых из Соединенных Штатов, на которые могут быть введены пошлины.