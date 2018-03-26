"Последняя кинозвезда"

В самоиронии 82-летнему актеру не откажешь: на экране Рейнолдс фактически играет самого себя - то есть стареющую кинознаменитость, мечтающую напомнить миру о своей былой славе. Правда, времена изменились, и реальность оказывается не столь гламурной, как это хотелось бы звезде Голливуда.

"Не знаю, есть ли настоящие кинозвезды. Я никогда себя таковой не ощущал, - заявил на премьерном показе сам Рейнолдс. - Есть актеры - хорошие и плохие, те, которых забывают, и те, которых помнят. В этом смысле мне повезло, очень повезло".

А вот, что думает режиссер киноленты Адам Рифин: "Знаете, говорят, что нельзя в реальной жизни встречаться со своими кумирами, потому что можно разочароваться. Но люди, которые так говорят, никогда не встречались с Бёртом Рейнолдсом. Когда я был подростком, то Бёрт для меня был настоящим кумиром. И в жизни он оказался самым классным парнем, которого мне только доводилось видеть".

На этой неделе фильм выходит в прокат в США, а в скором времени картину можно будет увидеть в Европе.