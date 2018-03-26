В понедельник в Варне председательствующая в Евросоюзе Болгария проводит трудный саммит ЕС-Турция. В центре города демонстранты протестовали против репрессивной политики турецкого президента Эрдогана у себя дома и его намеков на территориальные претензии к Болгарии.
Трудный для Болгарии саммит ЕС-Турция
Трудный для Болгарии саммит ЕС-Турция
Но в прошлом году девяти турецким гражданам отказано в убежище в Болгарии. Восемь диссидентов были депортированы в Турцию в 2016 году.
Эксперты считают, что София шлет неверные сигналы, пытаясь угодить соседу.
Энтони Тодоров, политический аналитик из Нового болгарского университета:
"То, как болгарское правительство поступило с этими политическими диссидентами, противоречит всем европейским ценностям. Для сохранения достоинства иногда нужна более решительная реакция. Иначе мы не можем быть партнерами. Никто не будет серьезно относиться к Болгарии, особенно в Турции".
Болгария зависит от Турции, особенно в части сдерживанеия миграции, поэтому избегает обострения отношений, уговаривает ЕС смягчить требования к Анакаре в области прав человека. Болгарско-турецкая граница, которая является внешней границей ЕС, протянулась на 260 км, и на Болгарии лежит ответственность за ее защиту".