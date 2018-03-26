Вкратце из Брюсселя: ЕС пытается сохранить диалог с Турцией

Евросоюзу все труднее поддерживать приемлемые отношения с Турцией Эрдогана. Многие в ЕС считают режим в Анкаре откровенно авторитарным. Тем не менее, Брюссель не хочет раз и навсегда отказаться от такого важного партнера, несмотря на нарушения прав человека и свободы прессы. Турция держит золотую акцию в своих отношениях с ЕС. На саммите в Варне стороны ищут взаимный интерес.

Тем временем суды Германии должны принять решение о дальнейшей судьбе каталонского изгнанника Карлеса Пучдемона, задержанного по пути из Финляндии в Бельгию. Судя по статистике, есть большая вероятность, что его экстрадируют по Европейскому ордеру на арест. В 2015 году 80 процентов таких запросов были удовлетворены, и решение принято в среднем за 42 дня.