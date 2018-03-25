Себастьян Феттель из Ferrari одержал победу на первом в сезоне этапе Гран-при "Формулы-1", он прошел в Австралии.
Феттель - победитель первого этапа "Формулы-1"
Феттель - победитель первого этапа "Формулы-1"
Четырехкратный чемпион мира по автогонкам, Феттель выиграл Гран-при Австралии второй раз подряд и одержал 48-ю победу в "королевских гонках".
Вторым финишировал действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон на Mercedes. Тройку лидеров замыкает партнер Феттеля по команде - финн Кими Райкконен.
Дебютировавший в "Формуле-1" российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин сошел с дистанции на шестом круге гонки из-за проблем с тормозами.
Следующий этап Гран-при "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 6 по 8 апреля.