Теракт в Требе: провал спецслужб?

Натали Гризбек, депутат Европарламента: "Нападавший был помещен в специальный список подозрительных лиц, более того в 2010 г. он был приговорен за насильственные действия, через два года после этого - за торговлю наркотиками, еще через три года – за ношение оружия. Мне кажется, что пора уже пересмотреть правила использования этого списка, внести в них изменения, учитывать степень опасности внесённых в него лиц".

По мнению сенатора Натали Гуле, хотя в системе контроля за потенциальными террористами произошел сбой, в целом она остается эффективной:

"В списке наверняка были лица еще более опасные, чем он, с точки зрения полицейских и жандармов. Поэтому он был как бы отодвинут на второй план. Но я хочу вам напомнить, что наши спецслужбы уже предотвращали несколько терактов".

Президент центра анализа террористической угрозы Жан-Шарль Бризар считает, что к работе правоохранительных органов накопилось ряд вопросов:

"Степень опасности этого человека проверили и пришли к выводу, что оснований подозревать его в намерении совершить теракт нет. Но такая проверка проводится не каждый день. Потому что в списке подозреваемых в «радикализации террористического характера» очень много людей. В нем содержится 20 тысяч имён. Это чрезвычайно много для демократической страны. А что происходит после внесения человека в список? Почему им не занималась Главная дирекция внутренней безопасности? Мы должны получить ответы на эти вопросы от министра внутренних дел и его подчиненных".