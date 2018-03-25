Во французском сенате прошел коллоквиум с участием приглашенных экспертов, посвященный проблеме международного терроризма. Новый теракт на юге Франции заставил участников обратить внимание на ситуацию внутри страны. Корреспондент Евроньюс Анелиз Боржес попросила их оценить эффективность антитеррористических мер, принимаемых во Франции.
Теракт в Требе: провал спецслужб?
Теракт в Требе: провал спецслужб?
Натали Гризбек, депутат Европарламента: "Нападавший был помещен в специальный список подозрительных лиц, более того в 2010 г. он был приговорен за насильственные действия, через два года после этого - за торговлю наркотиками, еще через три года – за ношение оружия. Мне кажется, что пора уже пересмотреть правила использования этого списка, внести в них изменения, учитывать степень опасности внесённых в него лиц".
По мнению сенатора Натали Гуле, хотя в системе контроля за потенциальными террористами произошел сбой, в целом она остается эффективной:
"В списке наверняка были лица еще более опасные, чем он, с точки зрения полицейских и жандармов. Поэтому он был как бы отодвинут на второй план. Но я хочу вам напомнить, что наши спецслужбы уже предотвращали несколько терактов".
Президент центра анализа террористической угрозы Жан-Шарль Бризар считает, что к работе правоохранительных органов накопилось ряд вопросов:
"Степень опасности этого человека проверили и пришли к выводу, что оснований подозревать его в намерении совершить теракт нет. Но такая проверка проводится не каждый день. Потому что в списке подозреваемых в «радикализации террористического характера» очень много людей. В нем содержится 20 тысяч имён. Это чрезвычайно много для демократической страны. А что происходит после внесения человека в список? Почему им не занималась Главная дирекция внутренней безопасности? Мы должны получить ответы на эти вопросы от министра внутренних дел и его подчиненных".