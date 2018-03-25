Около 5000 членов вооружённой исламистской группировки "Ахрар аш-Шам" и членов их семей покинули сирийский город Хараста, расположенный к востоку от Дамаска, и были отправлены в провинцию Идлиб. Об этом сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Контроль за эвакуацией осуществляли офицеры российского Центра по примирению и сотрудники Сирийского красного полумесяца.
Автобусом до Идлиба
Автобусом до Идлиба
Другая группа исламистов эвакуируется из населённого пункта Арбил, также в Восточной Гуте. Здесь сдать свои позиции и направиться в Гуту согласились 988 членов вооружённой группировки "Фейлак ар-Рахман".
Ожидается, что в ближайшее время "Фейлак ар-Рахман", а также "Тахрир аш-Шам" (бывш. "Ан-Нусра", сирийская ветвь "Аль-Каиды") сдадут свои позиции в пригороде Джобар, расположенном на самой западном краю Восточной Гуты, в непосредственной близости от Дамаска. Прямую трансляцию с пунктов пропуска в этом районе ведет Минобороны РФ.
Решение о сдаче было принято мятежниками после того, как сирийская армия и союзники овладели населённым пунктом Айн-Терма, в котором были обнаружен подземный туннель, склады с оружием и минные поля.
Командующий еще одной салафитской группировки, "Джейш аль-Ислам" ("Армия Ислама"), Иссам Аль-Бувайдани объявил в субботу о намерении продолжать сопротивление. "Армия Ислама" контролирует Думу, крупнейший город Восточной Гуты.