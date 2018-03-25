Автобусом до Идлиба

Около 5000 членов вооружённой исламистской группировки "Ахрар аш-Шам" и членов их семей покинули сирийский город Хараста, расположенный к востоку от Дамаска, и были отправлены в провинцию Идлиб. Об этом сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Контроль за эвакуацией осуществляли офицеры российского Центра по примирению и сотрудники Сирийского красного полумесяца.