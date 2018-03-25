Столкновениями с полицией закончилась многотысячная манифестация сторонников независимости Каталонии в Барселоне. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые дубинки.
Протесты в Барселоне: радикализация протеста?
Протесты в Барселоне: радикализация протеста?
Манифестанты вышли на улицы, чтобы выразить протест задержания в Германии лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона и уголовного преследования других каталонских лидеров по обвинению в мятеже и неподчинении власти.
Говорят участники манифестации:
"Мы испытываем смесь ярости, грусти, страха, разочарования и беспомощности по поводу того, что происходит в Каталонии из-за того, что либеральное общественное мнение Испании хранит молчание".
"По моему, большинство собравшихся здесь людей склоняются к идее всеобщей забастовки, бессрочной забастовки. Потому что для того, чтобы остановить репрессии, нам остается только выходить на улицы, останавливать работу, брать под контроль инфраструктуру и СМИ".
Сторонники сохранения Каталонии в составе Испании с тревогой ожидают радикализации каталонского протеста.
Габриэль Коломэ, политолог, профессор Барселонского автономного университета: "Если уличный протест возглавят комитеты обороны республики, у нас будут большие проблемы. Каталония может стать новым Ольстером. Они не опасаются негативных последствий для экономики и прекращения интеграции в Европу, потому что они выступают против Брюсселя и системы".
Кристина Хинер, евроньюс: "Задержание Пучдемона немецкими правоохранителями может спровоцировать новую волну мобилизации в Каталонии. Радикальное крыло сторонников независимости призывает к всеобщей забастовке".