Пучдемон беспрепятственно вернулся в Бельгию

Карлес Пучдемон, находившийся с визитом в Финляндии, в пятницу вечером вернулся в Бельгию. Об этом сообщил депутат финского парламента Микко Кярня, который организовал поездку бывшего главы Каталонии.

В субботу стало известно, что финская прокуратура ожидает от Мадрида дополнительной информации, чтобы задействовать выданный Испанией международный ордер на арест Пучдемона.

Одним из пунктов программы экс-главы Каталонии в Хельсинки стало выступление на факультете социологии столичного университета, где он в частности заявил: "Евросоюз никак не отреагировал, когда испанские власти развернули жесткую кампанию репрессий. И это не может не разочаровывать меня, не только как политика, но и как гражданина, потому что я верю: Европа - это модель мирного и демократического пути развития для остального мира".

В пятницу Верховный суд Испании оставил в силе ордер на арест бежавшего в Бельгию Пучдемона и пяти его соратников, которых в тот же день заключили под стражу по обвинению в причастности к "сепаратистскому процессу".

Обозреватели отмечают, что поездка Пучдемона в Финляндию не первая с тех пор, как он бежал в Бельгию в конце октября. Так, в январе бывший каталонский лидер посетил Данию, а в марте - Швейцарию.