Тысячи людей вышли на улицы Барселоны, чтобы выразить протест против задержания в Германии лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона.
Манифестация в поддержку Пучдемона в Барселоне
Манифестация в поддержку Пучдемона в Барселоне
Манифестанты собрались у представительства Еврокомиссии в Каталонии, а затем направились к консульству Германии. Они скандировали "Пучдемона в президенты!", "Свободу политическим заключенным!" и "Позор такой Европе!" Протестующие выразили поддержку не только Пучдемону, но и другим каталонским политикам, обвиняемым испанскими властями в мятеже и неподчинении.
Некоторые участники демонстрации вступили в противостояние с полицейскими, которые применили против них резиновые дубинки.
Кроме Барселоны демонстрация прошла в Жироне, городе на севере Каталонии, в котором Пучдемон был мэром до 2016 г.
Сторонники сохранения Каталонии в составе испанского королевства провели свою демонстрацию у резиденции представителя центрального правительства в Каталонии.