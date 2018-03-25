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Испания

Карлес Пучдемон задержан в Германии

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Карлес Пучдемон задержан в Германии

Карлес Пучдемон задержан в Германии
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Карлес Пучдемон задержан в Германии. Полиция ФРГ арестовала бывшего лидера Каталонии при пересечении границы с Данией - по европейскому ордеру, выданному Мадридом.

Об этом в своем Twitter сообщил его адвокат Жауме Алонсо-Куэвильяс.

Накануне Пучдемон благополучно покинул Финляндию, где находился по приглашению депутата местного парламента Микко Кярня. Политик направлялся в Бельгию, когда немецкие правоохранители остановили его автомобиль. В настоящий момент он находится в отделении полиции.

В пятницу Верховный суд Испании выдал ордера на арест Пучдемона и еще пяти бежавших за границу политиков-"сепаратистов", которых обвиняют в организации мятежа в связи с проведением в октябре прошлого года референдума о независимости Каталонии.