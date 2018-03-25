Папа Франциск - молодежи: "Не молчите!"

На богослужении в Вербное воскресенье, которое в этом году совпадает со Всемирным днем католической молодежи, присутствовали 50 тысяч верующих, по данным жандармерии Ватикана.

Обращаюсь к собравшимся, понтифик отметил, что соблазн усыпить молодежь, заставить ее молчать, отказаться от своей мечты и вести тихое мещанское существование, был всегда: "Вы, молодые, должны решать сами за себя, - заявил он. - Если все остальные молчат, если старшее поколение и те, кто находится у власти, и кто часто подвержен коррупции, храня молчание, если весь мир молчит и погружается в уныние, я призываю вас: кричите! Пожалуйста, обретите голос до того, как возопиют камни"...

Ряд обозревателей считают, что в своей речи понтифик сделал аллюзию на состоявшийся накануне в США массовый "Марш за нашу жизнь", инициатором которого стала молодежь.

По окончании праздничного богослужения участники предсинодальной встречи молодежи в Ватикане вручили папе итоговый документ, посвященный проблемам и возможностям молодых людей в современном мире и роли в нем Римско-Католической Церкви.