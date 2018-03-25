В Легнице снесли памятник "двум Иванам"

Власти Легницы, вслед за многими другими польскими городами, демонтировали в субботу памятник благодарности Советской армии, возведенный более 60 лет назад в самом центре города. Конец марта - крайний срок, установленный "законом о декоммунизации". Вступивший в силу в октябре прошлого года, он предусматривает снос памятников и мемориалов, символизирующих коммунизм или другой тоталитарный строй.