Власти Легницы, вслед за многими другими польскими городами, демонтировали в субботу памятник благодарности Советской армии, возведенный более 60 лет назад в самом центре города. Конец марта - крайний срок, установленный "законом о декоммунизации". Вступивший в силу в октябре прошлого года, он предусматривает снос памятников и мемориалов, символизирующих коммунизм или другой тоталитарный строй.
В Легнице снесли памятник "двум Иванам"
В Легнице снесли памятник "двум Иванам"
"Я думаю, что происходящее - правильно, - говорит этот житель города. - Польский народ достиг зрелости и говорит тем самым, что памятников благодарности угнетателям быть не может!"
"А я считаю, что историю нельзя фальсифицировать, - добавляет другой. - То, что случилось, не должно стираться из коллективной памяти".
Памятник героической Советской Армии от трудящихся города и уезда Легницы (таково его официальное название) был возведен в феврале 1951 года по проекту Юзефа Газы. Рассказывают, что жители особенно полюбили девочку с лицом ангелочка, сидевшую на руках польского солдата и опиравшуюся на плечо советского воина. Согласно соцопросу, проведенному несколько лет назад, более двух третей жителей Легницы выступали за то, чтобы оставить "двух Иванов" на месте.
В соответствии с представленным два года назад планом реконструкции центральной площади Легницы, памятник должны установить на кладбище, где захоронены военнослужащие Красной Армии.