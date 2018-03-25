Не менее 5 человек погибли, ещё более 30 пострадали в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове. В числе жертв — трое детей, которые были заблокированы в игровой комнате.
Пожар в Кемерове: число погибших растёт
Пожар в Кемерове: число погибших растёт
Огонь охватил помещения площадью более 1,5 тысяч квадратных метров, частично обрушилась крыша.
Из-за пожара в Кемерове введен режим чрезвычайной ситуации. Работу спасателей курирует рабочая группа правительственной комиссии под руководством главы МЧС Владимира Пучкова. К тушению торгового центра привлекли все силы МЧС. Несмотря на это, лишь спустя пару часов штаб рапортовал о частичной локализации пожара.
За это время были эвакуированы несколько сот человек. Для родственников пострадавших организована горячая линия. В социальных сетях идёт кампания по поиску пропавших во время пожара детей.