Цветы у ограждения Жандармерии департамента Од в Каркасоне...
Франция воздает должное мужеству Арно Бельтрама
Франция воздает должное мужеству Арно Бельтрама
Поток людей, желающих выразить признательность Арно Бельтраму, не иссякал в течение всей субботы. Именно здесь служил 44-летний подполковник, предложивший себя террористу вместо заложницы в ходе захвата супермаркета в городе Треб и получивший смертельное ранение.
В воскресенье утром в церкви Святого Этьена в Требе епископ Каркасона и Нарбона отслужит мессу по четырем погибшим и раненым в результате пятничного теракта.
Сегодня же командир Национальной жандармерии, генерал армии Ришар Лизюре, встретится с коллегами погибшего и его вдовой. Дань мужеству этого человека воздадут в ближайшие дни в Париже, в ходе общенациональной церемонии, как о том объявил Елисейский дворец.
Параллельно продолжается следствие. Два человека из окружения террориста, 25-летнего Радуана Лакдима, находятся под стражей: речь идет о его подруге и близком знакомом. В его квартире было найдено нечто вроде завещания, где он заявляет, что действует как солдат "Исламского государства".