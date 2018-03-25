Траурная месса в Требе

Во французском городе Требе почтили память жертв пятничного теракта. В католическое Вербное воскресенье в местной церкви Сен-Этьен прошла траурная месса по четырем погибшим. Епископ Каркасонский и Нарбонский воздал дань уважения полицейскому Арно Бельтраму, который предложил террористу обменять себя на заложника в захваченном супермаркете и был смертельно ранен.

"Жизнь, отданная за другого, не потеряна. По своей значимости она превосходит несчастье и объединяет нас. И мы верим в жизнь, которая сильнее смерти, и в надежду, которую символизирует наше братство", - подчеркнул епископ Каркасонский и Нарбонский Алан Плане.

Несколько тысяч человек попрощались с погибшими: их близкие, мэр города, директор супермаркета, на который было совершено нападение, а также - сотни простых жителей Треба. Его население - это всего около 8 тыс. человек.

"Очень тяжело оправиться от произошедшего. Ведь каждый из нас мог оказаться на месте жертв. Большинство ходят за покупками именно в этот магазин", - говорит местная жительница.

"Мы все друг друга знаем. Здесь нет безразличных к тому, что произошло", - говорит женщина.

На мессе присутствовали и члены мусульманской общины Треба. Ответственность за теракт в супермаркете взяла на себя группировка "Исламское государство".