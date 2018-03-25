Пассажирский лайнер впервые совершил беспосадочный рейс из Австралии в Великобританию. Боинг-787 «Дримлайнер» авиакомпании Quantas вылетел вечером из города Перт в Западной Австралии и через 17 часов благополучно приземлился в аэропорту Хитроу.
Из Австралии в Европу за 17 часов
Из Австралии в Европу за 17 часов
В Quantas заявляют о планах перевести ряд своих маршрутов на сверхпродолжительные рейсы. Тем более, что пассажиры положительно отзываются о первом таком опыте.
Для Западной Австралии этот маршрут особено важен. Глава штата Марк Макгоуэн, который летел этим рейсом, заявил о начале новый эры путешествий и туризма для всего региона.