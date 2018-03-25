Роджер Федерер прощается до лета. Минувшей ночью швейцарец проиграл в матче второго круга на турнире серии "Мастерс" в Майами.
Федерер прощается до лета
Федерер прощается до лета
Одолеть первую ракетка мира удалось молодому австралийцу греческого происхождения Танаси Коккинакису, который занимает 175-е место мирового рейтинга и пробился в основную сетку через квалификацию. Счет матча - 3-6, 6-3, 7-6.
После поражения Федерер заявил, что пропустит грунтовой сезон и не появится на корте до июня.
Проигрыш стоил 36-летнему швейцарцу лидерства в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, его возглавит Рафаэль Надаль. Сам испанец пропускает турнир в Майами из-за травмы.