Копты не боятся и голосуют

Копты не боятся. Большинство египетских христиан - а это примерно 10% местного населения - намерены принять участие в выборах президента страны, несмотря на опасения за свою жизнь: представители общины подверглись целому ряду террористических атак после отстранения от власти "Братьев-мусульман" в 2013 году.

Первый тур голосования состоится уже 26-28 марта.

"Церковь не называет имени своего кандидата. Даже я не говорю, за кого намерен проголосовать. Об этом не знает и моя семья. В стране стало безопасней, чем раньше. В том числе - благодаря антитеррористической операции "Синай-2018". Египетским христианам пришлось пережить многое ради страны", - говорит директор Католического египетского центра Бутрос Даниэль.

В то же время, явный фаворит президентской гонки - нынешний глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси. По его решению, Каир нанес серию воздушных ударов по исламистам в Ливии после теракта в мае 2017 года, жертвами которого стали христианские паломники.

"Конечно, не все примут участие в выборах, не все христиане. Но мы пойдем на избирательные участки, несмотря ни на что", - заявляет местный житель.

"Я хочу, чтобы в Египте больше не было дискриминации - ни по религиозному, ни по расовому, ни по половому признаку", - говорит египтянин.

"Я мечтаю лишь о том, чтобы мой сын чувствовал себя в безопасности, чтобы мне было спокойно, когда его нет дома. Позаботиться об этом должна не я, а тот, кто возглавит страну", - отмечает местная жительница.

Самыми кровавыми за последнее время атаками исламистов стали нападения на христианские храмы в Танте и Александрии в прошлом апреле. Жертвами терактов тогда стали 45 человек, более 140 получили ранения.