Более 7 тысяч городов в 184 странах присоединились в субботу вечером к 11-й акции "Час Земли".
Погасите свет ради планеты!
Погасите свет ради планеты!
Ровно в 20.30 по местному времени - по призыву Всемирного фонда дикой природы (WWF) - погасла подсветка самых известных достопримечательностей Парижа, Лондона, Нью-Йорка. Сотни тысяч человек по всему миру выключили свет и бытовые электроприборы на один час, чтобы показать свою озабоченность будущим планеты.
В этом году мероприятия прошли под лозунгом "Голосуй за природу"! Акция впервые состоялась в 2007 году в Австралии. Россия официально присоединилась к ней два года спустя.
В Москве, чтобы привлечь внимание к проблемам окружающей среды и напомнить о необходимости разумного потребления земных ресурсов, погасла подсветка московского Кремля, собора Василия Блаженного, Красной площади, ГУМа, "Лужников" и еще 1500 зданий.