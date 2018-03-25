Максим Цветков стал победителем масс-старта - последней гонки сезона на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Россиянин преодолел 15-километровую дистанцию за 37 минут 37,3 секунды - без единого промаха на всех четырех огневых рубежах.
Цветков выиграл масс-старт в Тюмени
Цветков выиграл масс-старт в Тюмени
Это первое золото 26-летнего спортсмена в личных гонках на этапах Кубка мира.
"Большой хрустальный глобус" достался французу Мартену Фуркаду. В заключительном масс-старте он финишировал лишь 19-м. Однако набранных в сумме 250 очков хватило 29-летнему биатлонисту, чтобы опередить ближайшего соперника норвежца Йоханнеса Бё на 28 баллов. Лучшим среди россиян - пятым - стал Антон Шипулин.
Победительницей масс-старта у женщин стала белорусская спортсменка Дарья Домрачева. Дистанцию в 12,5 километров она прошла за 35 минут 27,4 секунды. Чуть менее чем на две секунды от нее отстала словачка Паулина Фиалкова, бронза - у француженки Анаис Шевалье.
В тяжелейшей борьбе финка Кайса Мякяряйнен сумела вырвать победу в общем зачёте Кубка мира у выступающей за Словакию Анастасии Кузьминой.