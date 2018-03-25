Десятки людей задержаны в Минске во время празднования «Дня Воли» — дня провозглашения независимости Белорусской народной республики. Милиция сорвала несогласованную акцию сторонников оппозиции, которые хотели провести шествие по центру города.
"День воли" в Белоруссии: задержания и концерт
"День воли" в Белоруссии: задержания и концерт
Предполагалось, что активисты пройдут от площади Якуба Коласа пару километров до места проведения согласованного властями мероприятия. На месте сбора их уже ожидали усиленные наряды милицейского спецназа.
Правозащитный центр Весна сообщает о десятках подтверждённых случаев задержаний. Ещё до сбора активистов в отделы милиции доставили организаторов. Один из них, политик Николай Статкевич, сразу помещён под арест, но по другому административному делу.
Что касается разрешённого митинга-концерта, то организаторы заявили, что на него прошли около 50 тысяч человек. Белорусские издания пишут о тысячах участников.