«День воли» в Белоруссии отметили задержаниями оппозиционеров и оппозиционным согласованным митингом-концертом.
"День воли" с задержаниями и концертом
"День воли" с задержаниями и концертом
Десятки людей забрали в отделения милиции с площади Якуба Коласа, где противники действующей власти планировали начать шествие по центру города.
Политик Николай Статкевич безуспешно пытался согласовать мероприятие с властями, в итоге был задержан на выходе из квартиры и сразу отправлен под — по другому административному делу.
На площади тем временем его сторонников встретили журналисты и милицейский спецназ.
Конечной точкой несогласованного шествия должна была стать площадь у Большого театра. Там власти разрешили провести митинг, на который пришли, по разным оценкам, от 5 до 50 тысяч человек. Мероприятие в местных СМИ назвали самым массовым оппозиционным выступлением последних лет.
Митинг обошёлся без сообщений о задержаниях. На акции запретили плакаты и лозунги, не связанные с юбилеем, но разрешили бело-красно-белые флаги.