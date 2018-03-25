Загнать мяч в замерзшую лунку. На озере Байкал проходит международный турнир в рамках подготовки к Чемпионату мира по ледовому гольфу 2020 года.
Гольф на льду Байкала
Гольф на льду Байкала
"Играть в гольф на озере Байкал - мечта. Все мне завидуют - поэтому я и стал популярным в Корее", - смеется генеральный консул Республики Корея в Иркутске Ом Ки-Ён.
Лед, снег, торосы и ветер - все это делает игру не только сложной, но и интересной.
"Если на обычном поле больше надо думать, чтоб мяч приземлился, здесь надо думать о том, как он приземлился и куда откатился. То есть надо быть на шаг впереди всех", - отмечает Юрий Мильвит, председатель совета Федерация гольфа Иркутской области и организатор турнира.
Поле для гольфа примерно в 2 километра длиной маркируется прямо на льду самого глубокого озера планеты.
Соревнования проводятся уже в 14 раз. В предыдущие годы в них уже приняли участие более 1000 человек.