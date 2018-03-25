На 79-м году жизни скончался со-основатель венесуэльской системы детских и юношеских оркестров Хосе Абреу. Он прославился по всему миру как человек, который спас сотни тысяч детей от преступности и бедности.
Умер отец системы музыкального образования в Венесуэле
Умер отец системы музыкального образования в Венесуэле
El Sistema возникла ещё в 1975-м как союз девяти музыкантов, а спустя десятилетия превратилась в большую сеть, в которую входят несколько сотен оркестров и хоров. Этот успех принёс Абреу признание на международном уровне. Он получил целый ряд престижных наград за свою работу, в частности, от ЮНЕСКО.
Вместе с музыкантами скорбит вся страна. Тяжелой утратой называют смерть основателя движения в правительстве. Президент Николас Мадуро в эфире национального телевидения заявил, что глубоко переживает «физический уход маэстро Абреу».