Трамп нехотя избежал "шатдауна"

Президент США Дональд Трамп подписал проект федерального бюджета на остаток финансового года. Сделал он это, по собственному признанию, "нехотя" и в самую последнюю минуту: если бы американский лидер не одобрил принятый Конгрессом закон, то в полночь по вашингтонскому времени в США наступил бы очередной "шатдаун" - приостановка работы госучреждений. Общее их финансирование составит 1 трлн 300 млрд долларов.

"Многое в законопроекте мне не нравится. Многим положениям в нем не место. Но выбора у нас не было: если мы хотим увеличить нашу военную мощь, придется считаться с таким бюджетом. Ведь в нем есть и важные моменты. Но я бы хотел заявить Конгрессу: больше никогда я не подпишу подобный документ", - заявил Трамп.

Главное, что все же заставило главу Белого дома отказаться от идеи наложить вето, - запланированное увеличение оборонных расходов - крупнейшее за последние 15 лет - более чем на 60 млрд долларов. К сожалению Трампа, в законе не прописаны меры по защите детей нелегальных иммигрантов. Не предусмотрено и значительных средств на возведение стены на границе с Мексикой.