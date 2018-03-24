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США

"Марш за наши жизни"

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"Марш за наши жизни"

"Марш за наши жизни"
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Сотни тысяч американцев со всей страны съехались в субботу в Вашингтон, чтобы принять участие в масштабной акции "Марш за наши жизни". В основном, это школьники, а также их родители, учителя и активисты различных общественных организаций. Они требуют от Конгресса США как можно скорее принять законы, ужесточающие контроль над оборотом огнестрельного оружия.

Инициаторами проведения марша стали школьники из Паркленда, где в феврале один из бывших учащихся устроил кровавую бойню, убив 17 человек. Более 800 аналогичных акций протеста были запланированы в других городах Соединенных Штатов. Школьники считают, что стали жертвами бездействия своего правительства, и что они "гибнут, пока взрослые валяют дурака".