Сотни тысяч американцев со всей страны съехались в субботу в Вашингтон, чтобы принять участие в масштабной акции "Марш за наши жизни". В основном, это школьники, а также их родители, учителя и активисты различных общественных организаций. Они требуют от Конгресса США как можно скорее принять законы, ужесточающие контроль над оборотом огнестрельного оружия.