Сотни тысяч американцев со всей страны съехались в субботу в Вашингтон, чтобы принять участие в масштабной акции "Марш за наши жизни". В основном, это школьники, а также их родители, учителя и активисты различных общественных организаций. Они требуют от Конгресса США как можно скорее принять законы, ужесточающие контроль над оборотом огнестрельного оружия.
"Марш за наши жизни"
"Марш за наши жизни"
Инициаторами проведения марша стали школьники из Паркленда, где в феврале один из бывших учащихся устроил кровавую бойню, убив 17 человек. Более 800 аналогичных акций протеста были запланированы в других городах Соединенных Штатов. Школьники считают, что стали жертвами бездействия своего правительства, и что они "гибнут, пока взрослые валяют дурака".