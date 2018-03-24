Она должна была стать телебашней, культурно-просветительским центром, смотровой площадкой, арт-объектом. В итоге, самый известный долгострой Екатеринбурга - недостроенная башня высотой 220 метров - была подорвана в пятницу и обрушилась на глазах жителей города, многие из которых собрали ее фрагменты в качестве сувенира.
Екатеринбург: так проходит мирская слава
Екатеринбург: так проходит мирская слава
Снос прошел в штатном режиме, сообщили городские власти. Перед этим, во избежание инцидентов, были закрыты несколько станций метро, оцеплен ряд улиц, эвакуированы жильцы ближайших домов.
Основание недостроенной телебашни в Екатеринбурге будет демонтировано обычным способом. Оставшиеся 30 метров разберут примерно за две недели, уточнили в Уральской горно-металлургической компании, которая собирается построить на этом месте ледовую арену.