Следователи демонтировали скамейку в Солсбери

В пятницу эксперты-криминалисты с большими предосторожностями демонтировали и увезли для дальнейших исследований скамейку около торгового центра Солсбери, на которой были обнаружены без сознания Сергей и Юлия Скрипаль.

Между тем глава расположенной в Солсбери Лаборатории научно-технических оборонных исследований "Портон-Даун" отверг обвинения в возможной причастности к отравлению: "Вы знаете, работа нашей лаборатории сопровождается строжайшим контролем за соблюдением норм безопасности. Нам бы просто не дали возможности вести деятельность, если бы какая-либо субстанция из-за недостаточного контроля могла покинуть наши стены. У нас есть полная уверенность в том, что ничего отсюда не могло попасть во внешний мир", - заявил заведующий лабораторией Гэри Эйткенхед.

Накануне полицейский Ник Бэйли, обнаруживший около торгового центра Солсбери экс-полковника ГРУ и его дочь, был выписан из больницы. В распространенном в СМИ обращении он заявил, что для него "привычная жизнь, возможно, никогда не будет прежней".

Сами 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия остаются в больнице Солсбери. В сознание они пока не приходили.