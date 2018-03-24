Американские школьники против оружия

Сотни тысяч американцев вышли в субботу на улицы городов страны с требованием к Конгрессу США ужесточить контроль над оборотом оружия. Самый масштабный "Марш за наши жизни" прошел в Вашингтоне. В акции приняли участие ученики, их родители, преподаватели и активисты различных общественных организаций. Инициаторами проведения марша стали школьники из Паркленда, где в феврале в одной из школ бывший ученик расстрелял детей и преподавателей из полуавтоматической винтовки. Тогда погибли 17 человек, столько же получили ранения.

"Они уже в земле, на глубине в шесть футов... Шесть минут и 20 секунд с винтовкой AR-15... Моя подруга Кармен больше никогда не пожалуется мне на свои занятия на фортепиано, Арон Фейст никогда не позвонит Кире "Мисс Саншайн", Алекс Шактор никогда больше не пойдет в школу со своим братом РАйаном, Скотт Бигл никогда больше не будет шутить с Кэмероном в лагере ...", - сказала Эмма Гонсалес - ученица школы в Паркленде, где произошла трагедия.

"Конгресс, политики, вы - родители! Здесь плачут ваши дети! Мы хотим возвращаться домой", - говорит учащаяся Тайра Хеманс.

В субботу газета "Вашингтон пост" обнародовала данные доклада по инцидентам со стрельбой в американских школах. В нем отмечается, что с апреля 1999 года по настоящее время около 190 тысяч учащихся столкнулись с вооруженным насилием во время занятий.