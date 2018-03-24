В Италии в субботу были избраны председатели обеих палат парламента. Спикером верхней палаты впервые в истории страны, начиная со времен Сардинского королевства, стала женщина - Мария Элизабетта Альберти Казеллати.
Сенат Италии впервые возглавила женщина
Сенат Италии впервые возглавила женщина
71-летняя Казеллати, представительница партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" и ближайшая соратница экс-премьера, была выдвинута от правоцентристской коалиции, в состав которой помимо ее партии входят "Лига" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджии Мелони.
В рамках достигнутой с "Движением 5 звезд" договорённости должность председателя Палаты депутатов нового парламента отошла к одному из его лидеров Роберто Фико. Он победил в последнем, четвертом, туре голосования в нижней палате.
Именно этих два блока вышли победителями состоявшихся 4 марта парламентских выборов. Но при этом ни один из них не набрал достаточного числа голосов для получения парламентского большинства, отсутствие которого представляет основную проблему для дальнейшего формирования правительства.