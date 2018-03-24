Французский город Треб оправляется от удара. Жители вспоминают жертв террористической атаки: накануне злоумышленник захватил в заложники сотрудников и посетителей одного из местных супермаркетов. В результате нападения, четыре человека погибли.
Треб оправляется от удара
Треб оправляется от удара
"Представить, что такое случится в нашем маленьком, спокойном городке, я раньше просто не могла. Но оказалось, что никто от подобного не застрахован", - говорит местная жительница.
"Вы знали кого-то из жертв?", - задает вопрос корреспондент "Евроньюс"
"Да, двоих - мясника и кассира", - отвечает жительница Треба.
В городе в нескольких километрах от Каркасона проживают около 8 тысяч человек. Здесь все друг друга знают.
Жаки Ларжиле, сотрудник супермаркета, успел покинуть захваченное здание.
"Люди бежали в панике. Рассказывали, что несколько человек ранены, что террорист прокричал "Аллах Акбар", а потом начал стрелять. Он убил мясника - моего начальника. Свидетели говорят, что нападавший подошел к кассиру и пустил ему пулю прямо в голову. При этом он улыбался", - говорит Ларжиле.