Мирные жители продолжают выходить из Восточной Гуты. Так, в субботу утром ее покинули еще 700 человек. В общей сложности, после начала действия "гуманитарных пауз" Восточную Гуту покинули уже более 100 тысяч человек.
Исход из Восточной Гуты
Исход из Восточной Гуты
Представители Российского центра примирения враждующих сторон сообщили, что обеспечили горячим питанием шесть тысяч жителей и выдали более двух тысяч продуктовых наборов.
За последние сутки по организованному гуманитарному коридору из населенного пункта Хараста под Дамаском было выведено более 3 тысяч повстанцев и членов их семей. Колонной из 59 автобусов их переправили в провинцию Идлиб.
Повстанцы покидают Восточную Гуту благодаря договоренностям, достигнутым между Центром по примирению враждующих сторон и лидерами группировки "Ахрар аш-Шам".
Накануне сирийская армия взяла под полный контроль города Эйн-Терма и Хараста.