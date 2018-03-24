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Сирия

Исход из Восточной Гуты

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Исход из Восточной Гуты

Исход из Восточной Гуты
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Мирные жители продолжают выходить из Восточной Гуты. Так, в субботу утром ее покинули еще 700 человек. В общей сложности, после начала действия "гуманитарных пауз" Восточную Гуту покинули уже более 100 тысяч человек.

Представители Российского центра примирения враждующих сторон сообщили, что обеспечили горячим питанием шесть тысяч жителей и выдали более двух тысяч продуктовых наборов.

За последние сутки по организованному гуманитарному коридору из населенного пункта Хараста под Дамаском было выведено более 3 тысяч повстанцев и членов их семей. Колонной из 59 автобусов их переправили в провинцию Идлиб.

Повстанцы покидают Восточную Гуту благодаря договоренностям, достигнутым между Центром по примирению враждующих сторон и лидерами группировки "Ахрар аш-Шам".

Накануне сирийская армия взяла под полный контроль города Эйн-Терма и Хараста.