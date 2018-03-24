Парламент Каталонии стоя приветствовал семью Жорди Туруля. В субботу спикер Роже Торрент заявил об отмене выборов регионального лидера после того, как Верховный суд распорядился взять под стражу ключевых политиков-сепаратистов.
Каталонцы против ареста "сепаратистов"
Каталонцы против ареста "сепаратистов"
Среди них оказался и кандидат на пост главы автономии, бывший официальный представитель каталонского правительства Туруль. Его обвиняют в организации мятежа, бунте и растрате в связи с проведением в октябре прошлого года референдума о независимости региона от Испании. Задержанным чиновникам грозит до 30 лет тюремного заключения.
Решение суда привело к массовым манифестациям в пятницу вечером. Тысячи человек вышли на улицы крупных городов Каталонии, чтобы выразить поддержку арестованным. Протесты у здания представительства правительства Испании в Барселоне переросли в столкновения с полицией. Пострадали 35 человек.